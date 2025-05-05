Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,5540 38,5550 38,5820 38,5830 Avro 43,8720 43,8730 43,8240 43,8250 Sterlin 51,4400 51,4700 51,3900 51,4200 İsviçre frangı 46,7600 46,7700 46,8900 46,9000 ANKARA ABD doları 38,5240 38,6040 38,5520 38,6320 Avro 43,8320 43,9120 43,7840 43,8640 Sterlin 51,3800 51,5900 51,3300 51,5400