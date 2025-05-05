Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yüzde 0,1 artışla başlayan dolar, günü 38,58 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 17:17, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,5540
|38,5550
|38,5820
|38,5830
|Avro
|43,8720
|43,8730
|43,8240
|43,8250
|Sterlin
|51,4400
|51,4700
|51,3900
|51,4200
|İsviçre frangı
|46,7600
|46,7700
|46,8900
|46,9000
|ANKARA
|ABD doları
|38,5240
|38,6040
|38,5520
|38,6320
|Avro
|43,8320
|43,9120
|43,7840
|43,8640
|Sterlin
|51,3800
|51,5900
|51,3300
|51,5400