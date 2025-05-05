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MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor

MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 10:10, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 10:10
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MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün saat 16.00'da sona erecek. MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan ve bugün saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Başvuru Şartları ve KPSS Puan Türleri

Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

Sözlü Sınav Detayları

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak. Adaylar, ön başvurularını, ilkatama.meb.gov.tr adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabiliyor.

Milli Eğitim Akademisi Takvimi

Milli Eğitim Akademisi takviminin detayları 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise bu tarihte açıklanacak.

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