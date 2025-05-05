Ali Yalçın'dan Seyyanen Zam Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının alım gücünün hızla eridiğini vurgulayarak, Temmuz ayında seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi. Enflasyon oranının %3 olarak açıklanmasıyla birlikte, dört aylık (Ocak-Nisan) enflasyonun %13,36'ya ulaştığını ve enflasyon farkının ise şimdiden %6,94 olduğunu belirtti. Bu durum, kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekmektedir.

Hakem Kurulu'nun Rolü ve Yetersizliği

Yalçın, Hakem Kurulu'nun adil kararlar üretmediğini savundu ve kurulun adeta noter gibi davrandığını ifade ederek, "Hakem Kurulu kolay olanı seçip kendi yetersizliğini mühürlemiştir" dedi. Bu ifadeler, kurulun kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretme konusundaki yetersizliğine işaret etmektedir.

4688 Sayılı Kanunun Eleştirisi

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mevcut haliyle kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmediğini vurgulayan Yalçın, Cumhurbaşkanı'na da bu durumu ilettiğini belirtti. Yasanın Meclis kapanmadan değiştirilmesi ve Ağustos ayında adil bir toplu sözleşme masası kurulması gerektiğini söyledi.

Vergi Yükü ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de değinen Yalçın, "Enflasyondan kurtuluşun formülü cüzdanları boşaltmak değil, adil paylaşımı sağlamaktır." açıklamasında bulundu. Kişi başına düşen gelirin arttığı ancak bu gelirin halka yayılmadığı bu dönemde, vergilerin yükünün emekçinin sırtından alınması gerektiğini vurguladı.

Çağrı: Seyyanen Zam ve Yeni Toplu Sözleşme Yasası

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayında seyyanen zam yapılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve kamu çalışanlarının ekonomik haklarının korunması çağrısında bulundu. Bu çağrı, kamu çalışanlarının ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir.