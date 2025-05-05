Ali Yalçın'dan Seyyanen Zam Çağrısı

Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yozgat'ta Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Kamyonun Kasasına Astı
Yozgat'ta Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Kamyonun Kasasına Astı
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan Seyyanen Zam Çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın, Temmuz'da seyyanen zam yapılmasını talep etti. Enflasyonun etkisi artıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:45, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 12:20
Yazdır
Ali Yalçın'dan Seyyanen Zam Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının alım gücünün hızla eridiğini vurgulayarak, Temmuz ayında seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi. Enflasyon oranının %3 olarak açıklanmasıyla birlikte, dört aylık (Ocak-Nisan) enflasyonun %13,36'ya ulaştığını ve enflasyon farkının ise şimdiden %6,94 olduğunu belirtti. Bu durum, kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekmektedir.

Hakem Kurulu'nun Rolü ve Yetersizliği

Yalçın, Hakem Kurulu'nun adil kararlar üretmediğini savundu ve kurulun adeta noter gibi davrandığını ifade ederek, "Hakem Kurulu kolay olanı seçip kendi yetersizliğini mühürlemiştir" dedi. Bu ifadeler, kurulun kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretme konusundaki yetersizliğine işaret etmektedir.

4688 Sayılı Kanunun Eleştirisi

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mevcut haliyle kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmediğini vurgulayan Yalçın, Cumhurbaşkanı'na da bu durumu ilettiğini belirtti. Yasanın Meclis kapanmadan değiştirilmesi ve Ağustos ayında adil bir toplu sözleşme masası kurulması gerektiğini söyledi.

Vergi Yükü ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de değinen Yalçın, "Enflasyondan kurtuluşun formülü cüzdanları boşaltmak değil, adil paylaşımı sağlamaktır." açıklamasında bulundu. Kişi başına düşen gelirin arttığı ancak bu gelirin halka yayılmadığı bu dönemde, vergilerin yükünün emekçinin sırtından alınması gerektiğini vurguladı.

Çağrı: Seyyanen Zam ve Yeni Toplu Sözleşme Yasası

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayında seyyanen zam yapılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve kamu çalışanlarının ekonomik haklarının korunması çağrısında bulundu. Bu çağrı, kamu çalışanlarının ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber