Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 17,32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi.

Nisanda Fiyatı Artış Gösteren Ürünler

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı.

Nisanda Fiyatı Düşen Ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira ve yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

Nisanda Fiyatları En Fazla Artan Ürünler

Havayolu ile yolcu taşımacılığı: %42,1

%42,1 Şans oyunları: %22,82

%22,82 Elektrik: %20,8

%20,8 Taze meyveler: %19,84

%19,84 Patates: %15,57

%15,57 Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %13,22

%13,22 Taze balık: %9,13

%9,13 Gazete ve dergiler: %8,01

%8,01 Kadın giyim: %7,96

%7,96 Erkek giyim: %7,71

Nisanda Fiyatı En Fazla Düşen Seçilmiş Maddeler

Taze sebzeler (patates hariç): -17,32%

-17,32% Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler: -5,08%

-5,08% Makarna çeşitleri: -1,81%

-1,81% Bira: -1,31%

-1,31% Konserve edilmiş veya işlenmiş balık: -1,3%

-1,3% Süt: -1,25%

-1,25% Dondurma: -1,23%

-1,23% Çay ve bitki çayları: -1,15%

-1,15% Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler: -1,1%

-1,1% Tavuk eti: -0,93%



