AK Partili Zeybekci'den Enflasyonla Mücadele Çıkışı!

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, faiz politikalarından enflasyonla mücadeleye kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu. ekonomim.com'un sorularını yanıtlayan Zeybekci, faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yatırım yapılmayacağını belirterek, "Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. Faizler yüzde 30'un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır" dedi.

Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Arzın Önemi

Nihat Zeybekci, enflasyonun asıl sebebinin üretim ve arz eksikliği olduğunu belirterek, "Enflasyonla gerçekten mücadele edeceksek, enflasyonla mücadelenin gerçek çözümü, sadece ve sadece arzı artırmaktır" dedi.Zeybekci'ye göre Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik türbülans, sadece ekonomik değil, sistemsel sorunlardan da kaynaklanıyor. Anayasa tartışmalarına da değinerek halkın daha denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor:"Demokrasinin üç temel güç üzerine oturması esastır. Bir devlet, iki hukuk, üç halk. Bu üçünün de birbirinden bağımsız olması bu üçünün de birbirini denetleyen disipline eden, birinin yoldan çıkması halinde onu derleyip toparlayıp hizaya sokan görevleri vardır. Eğer üçü birden birbirinden bağımsız, eşit güçte olursa bunlardan herhangi biri saçmaladığında devletin, yürütmenin ya da iktidarın veya hukukun ya da diğer taraf çizgiden çıktığında onu derleyip toplayacak güç, kabiliyet ve yaptırımda olması önemlidir.

Parasal Sıkılaşmanın Yeterliliği

'Parasal sıkılaşma doğruydu ama yeterli değil'Ekonomideki sıkı para politikasının gerekli olduğunu söyleyen Zeybekci, gerçek çözümün üretim ve arzı artırmak olduğunu belirtti:

Parasal tedbirlerin hayata geçtiği süre net 1.5 yıllık bir süreç ve bu sürede alınan kararlar alınması zorunlu olan kararlardı.

Parasal tedbirler anlamında sıkılaştırma.

Faizlerin yükseltilmesi, talepte spekülasyon yaratan köpük yaratan enflasyonu ateşleyen varlığın para piyasalarına çekilmesi ve faizle nemalandırılması.

Arkadaş tüketime gitme, konuta gitme, arsaya gitme, dövize gitme, tüketime gitme gel burada ben sana daha cazip bir imkan sağlıyorum.

İlk atılması gereken adım buydu ve doğru adımdı.

'Gönül kazanmak bedava olmaz'Tarım ve gıda alanında arzı artırmak için nokta atışı teşviklerin gerekliliğini savundu:"Gönül kazanmak bedava olmaz. Öncelikle paranın, imkanın ucuzlaması lazım. Veya şunu yapmamız lazım bizim. Belirlediğimiz stratejik gıda ve türevi orada üretimi artıracak bölümlerde seçilmiş bir şekilde nokta atışı teşviklerle, desteklerle tüketim olduğu yerlerde planlama yapmak lazım. Şu yapılacaktır: 'şu yatarımı yaparsan sana 10 yıl vade 2 yıl ödemesiz' gibi ancak böyle teşvik ve desteklerle olur."

Kayıt Dışılıkla Mücadele

'Kayıt dışılığın yüzde 50'nin üstünde olduğunu düşünüyorum'Kayıt dışılıkla mücadelenin zorluklarına değinen Zeybekci, sermayenin vergilendirilmesinin yatırımı caydırıcı etkisine dikkat çekti:"Türkiye'de yüzde 30-35 arasında kayıt dışı olduğu söyleniyor ama bence kayıt dışı yüzde 50'nin üzerindedir. Yani bu kayıt dışılığında bir kesim var ki onların refahına hiçbir şekilde dokunmuyor, bu kayıt dışının da gücüdür."

Faiz Politikaları ve Yatırım

'Faiz yüksekken yatırım değil, mevduat tercih edilir'Faiz politikasına yönelik eleştirisini net bir şekilde ifade eden Zeybekci, yatırımın ancak faizlerin düşmesiyle başlayacağını söyledi:"Onun çalışmalarını yapmıştık biz, TÜSİAD'la ve başka yerlerle. Reform paketi olarak da sistemin rahatlaması üretim seferberliğinin başlaması, faizlerin düşmesi."

'TÜSİAD'dakiler bizim dostumuz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ziyaretiyle ilgili de, "Bizim dostumuz arkadaşımız onlar. Aynı iş dünyasının temsilcileriyiz. Bireysel bir ziyaretti. Diğer taraftan şuna asla müsaade etmem. Böyle insanların birbirlerine, 'Vay hain, bilmem ne' böyle şeyleri sevmiyorum. İnsanların solcu, dindar, ateist vs. olmaları hiç umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey var; benim devletimle benim vatanımla, benim bayrağımla ülkemle milletimle kavgası yoksa başımın üzerinde yeri vardır. Bu vatanla, ülkeyle milletle bayrakla karnı ağrımıyorsa kabulümdür" ifadelerini kullandı.