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Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz

Ekonomi programı etkisini gösteriyor: Tüketici ve üretici enflasyonu gerilemeye devam ediyor. Detaylar haberimizde!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:26, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 11:27
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Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirdi.

Kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Yılmaz, şöyle devam etti:

  • Yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 2,8 oranında artmış, yıllık enflasyon 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düşerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir.

Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir.

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