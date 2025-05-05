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Bakan Kurum'dan Köy Evine Sürpriz Ziyaret

Murat Kurum, Malatya'da yeni köy evlerinde misafir oldu. Sürpriz ziyaretle ailelere moral verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 12:53, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 13:15
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde yeni köy evlerine taşınan Mehmet Ürün ve ailesine misafir oldu. Bakan Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu.

Mehmet Ürün'ün Ailesiyle Samimi Sohbet

Kurum, ziyarette, Mehmet Ürün'ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile de sohbet etti. Murat Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden razı olsun" dedi.Bakan Kurum ise "Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun" karşılığını verdi.

Kurum'dan Çocuklara Halı Saha Sözü

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Kurum, çocukların halı saha taleplerine ilişkin, "1 ay sonra halı sahanız bitecek" sözünü verdi.

Kuyulu Mahallesi'nde Köy Evleri Projesi

Öte yandan, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Kuyulu Mahallesi'nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, 26 köy evi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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