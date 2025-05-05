Dalaman Belediyesi Personel Alımında Şeffaf Olmalı!

Dalaman Belediyesi tarafından, 3 Mart 2025 tarihinde yayımlanan ilana göre 1 Gıda Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Eğitmen almak üzere personel alım duyurusu yapılmıştır.

Söz konusu kadrolara yapılan başvurular sonucunda, mülakata davet edilen adaylara ait liste Dalaman Belediye Başkanlığının web sayfasında 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

Adaylardan tarafımıza ulaşan bilgilere göre, yüksek KPSS puanlı adayların yerine daha düşük puanlı adaylar mülakata çağırılmıştır.

Örneğin, Gıda Mühendisliğine 83.52 KPSS puanlı aday yerine 69 puanlı aday mülakata davet edilmiştir.

Hal böyle olunca, Dalaman Belediyesi tarafından 5 Mayıs 2025 günü yapılacak mülakat öncesi adayların ciddi tepkisi bulunmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu sınav öncesi Dalaman Belediyesi tarafından ilgili kadrolara başvuran tüm adayların listesi ve mülakata davet edilmeyen adayların elenme gerekçesi şeffaf bir şekilde ilan edilmelidir.