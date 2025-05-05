Dalaman Belediyesi Personel Alımında Şeffaf Olmalı!

Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dalaman Belediyesi Personel Alımında Şeffaf Olmalı!

Dalaman Belediyesi tarafından yapılan personel alımına başvuran adaylar yüksek KPSS puanına sahip olmasına rağmen mülakat listesine çağrılmadı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 14:58, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 14:58
Yazdır
Dalaman Belediyesi Personel Alımında Şeffaf Olmalı!

Dalaman Belediyesi tarafından, 3 Mart 2025 tarihinde yayımlanan ilana göre 1 Gıda Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Eğitmen almak üzere personel alım duyurusu yapılmıştır.

Söz konusu kadrolara yapılan başvurular sonucunda, mülakata davet edilen adaylara ait liste Dalaman Belediye Başkanlığının web sayfasında 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

Adaylardan tarafımıza ulaşan bilgilere göre, yüksek KPSS puanlı adayların yerine daha düşük puanlı adaylar mülakata çağırılmıştır.

Örneğin, Gıda Mühendisliğine 83.52 KPSS puanlı aday yerine 69 puanlı aday mülakata davet edilmiştir.

Hal böyle olunca, Dalaman Belediyesi tarafından 5 Mayıs 2025 günü yapılacak mülakat öncesi adayların ciddi tepkisi bulunmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu sınav öncesi Dalaman Belediyesi tarafından ilgili kadrolara başvuran tüm adayların listesi ve mülakata davet edilmeyen adayların elenme gerekçesi şeffaf bir şekilde ilan edilmelidir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber