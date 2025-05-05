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Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Erdoğan, Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 15:04, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 16:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda 6 Şubat felaketini hatırlattı ve kentsel dönüşümde kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Erdoğan açıklamasında "Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz. İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın tüm kriz anlarında ön saflarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, 6 Şubat felaketini hatırlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili hazırlıkların olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • Kızılay tüm kriz bölgelerinde ön safhadaydı. Kızılay yaşadığımız her zorlukta ve felakette milletimizin yanında oldu. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde çalışmaya devam ediyor.
  • Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay'ı her zaman orada oldu.
  • Kızılay 2024 yılında yurt içinde 33 milyon yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı.
  • Kan torbası fabrikası yakın zamanda faaliyete başlayacak.
  • Her konuyu siyasallaştırarak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.

Kapsamlı Hazırlık Yolda

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha modern daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz.Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz. İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor.

6 Şubat'ı Hatırlattı

6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Deprem turistleri hemen istismara başladı. Akla, vicdana sığmayan ifadelerle devlete saldırdılar. Sahada çalışanları hedef gösterdiler. Yüreği yanık vatandaşlarımızı bırakıp çekip gittiler. Daha önce olduğu gibi gürültüyle gelip fotoğraf çektirip sessiz sedasız kayboldular.Kurumlarımız tam 820 gündür deprem bölgesinde.Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlardan biri de Kızılay'dır.Geçtiğimiz haftalardaki depremde, 6 yıldır güya mega proje diye pazarlananların balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay milletimizin imdadına koşmuştu.Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye baktığında AFAD'ı, Kızılay'ı, belediyelerimizi görmüştür.Kimsenin umursamadığı bölgelerde Kızılayımız umut aşılıyor.Kızılayımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz.

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