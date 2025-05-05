Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e verdiği özel röportajda Türkiye'nin yalnızca noktasal değil, ülke çapında tehditlere karşı koyacak bir "katmanlı savunma sistemi" inşa ettiğini açıkladı. Görgün, bu yapının arkasında 750 yerli firmanın olduğunu söyledi.

İsrail Modelinin Ötesinde: Noktasal Değil Ulusal Savunma

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe" tanımının yalnızca İsrail'in nokta savunmasına özgü olmadığını belirterek, Türkiye'nin geliştirdiği sistemin çok daha geniş bir perspektifle şekillendiğini söyledi. Görgün, "Biz sadece bir noktayı değil, bütün ülkeyi koruyacak bir mimari kuruyoruz" dedi.

Katmanlı Savunma Sistemi: SİPER Görevde

Haluk Görgün, röportajında geliştirilen savunma mimarisinin katmanlı yapıya sahip olduğunu ve uzun menzilden alçak irtifaya kadar tüm tehditleri kapsayacak şekilde inşa edildiğini belirtti. Görgün, bu çerçevede SİPER gibi sistemlerin aktif görevde olacağını vurguladı.

Çelik kubbe 750 Yerli Şirketin Ortak Eseri

Görgün, savunma sistemlerinin sadece birkaç ana yüklenici değil, devasa bir milli sanayi ekosistemi tarafından üretildiğini açıkladı. "750'ye yakın şirket bu sistemde görev alıyor. Bunlardan biri işini aksatırsa sistem aksar" diyerek, yerli üretimin koordinasyon ve zamanlama açısından kritik rolüne dikkat çekti.

Zamanlama ve Kalite Başarıyı Belirleyecek

Savunma sanayii başkanı, bu sistemin başarısının yalnızca mühendislikten değil, aynı zamanda tedarik zinciri halkalarının yüksek hassasiyetle çalışmasından geçtiğini ifade etti. Görgün, "Her parça mükemmel çalışmalı. Ulusal savunma, milli disiplinin ürünüdür" sözleriyle sistemi özetledi.