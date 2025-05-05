Kurum: Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana, Ankara ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti. "Yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 15:06, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 15:43
Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.