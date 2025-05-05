Takvimde dikkat çekici ve kolay hatırlanabilir bir tarih olan 5 Mayıs'ta nikah kıydırmak isteyen çok sayıda çift, aylar öncesinden randevularını aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Yüreğir Evlendirme Dairesi'ndeki nikah salonunu dolduran çiftler, sevdikleriyle birlikte bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Trakya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.

Trabzon'da nikah dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı hem mevcut binada hem de nikah salonunda yarım saat aralıklarla 30 çiftin nikahını kıydı.

Ortahisar'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 2 kat daha fazla çift evlendi.