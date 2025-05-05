Yorgun Mermi Dehşeti: 8 Yaşındaki Elif Sınıfta Vuruldu
Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Elif, sınıfta yorgun mermiyle vuruldu. Küçük Elif'in okulda yaşadığı korkunç olay sonrası sağlık durumu kritik.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 16:08, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 16:10
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kırsal Uzunziyaret Mahallesi'ndeki ilkokulda, sınıfta ders dinleyen 8 yaşındaki Elif Yıldız'a yorgun mermi isabet etti. Öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin A.U'yu gözaltına aldı.