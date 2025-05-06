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Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 21042025 tarih ve 130968851 sayılı yazılarıyla bazı öğretmenlerin " Atama Alanı Değişikliği Gereği Mezuniyet Bilgilerinin Güncellenmesini" istedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 19:19, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 19:31
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Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 21042025 tarih ve 130968851 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu;

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" na ilişkin 9 sayılı Kurul Kararı'nda 10 Nisan 2025 tarihinde değişiklik yapılmış ve 2025-2809 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeye göre;

a) "Bilişim Teknolojileri" atama alanı sadece mesleki ve teknik eğitim kuramlarında olacak şekilde düzenlenmiş ve ilköğretim kurumları ile genel ortaöğretim kurumlarında olmak üzere "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri" atama alanı oluşturulmuştur.

b) "Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine", "Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik" atama alanları kaldırılarak "Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistem Araçları" atama alanı oluşturulmuştur.

c) "Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar", "Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekan Dekorasyon" ve "Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar" atama alanları kaldırılmış olup "Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar" atama alanı açılmıştır.

ç) Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri", "Tarım Teknolojileri / Tarım/Bahçe ve Peyzaj" ile "Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri" atama alanları birleştirilerek "Tarım Teknolojileri / Tarım" atama alanı oluşturulmuştur.

Yukarıda kaldırıldığı belirtilen kapalı alanlar ile "Bilişim Teknolojileri" alanında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin(sözleşmeli/kadrolu) mezuniyetlerine uygun atama alanları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" na ilişkin 9 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda belirlenecektir. Bu nedenle söz konusu alanlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEBBİS "e-Personel" modülü üzerinden öğrenim bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

(Atamaya kaynak birden fazla lisans mezuniyeti bulunanların da tüm mezuniyet bilgilerinin sisteme işlenmesi gerekmektedir.)

Bu çerçevede yazımızın söz konusu alanlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere (geçici olarak görevde bulunmayanlar ile aylıksız izinde olanlar dahil) tebliğ edilmesi ve gerekli güncelleme işleminin belgeye dayalı bir şekilde özlük dosyasının tutulduğu kurum müdürlükleri tarafından MEBBİS "e-Personel" modülünde güncellenmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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