e-Okul Sisteminde tüm öğrencilerin bilgisi güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.04.2025 tarih ve131357230 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan 2025 Yılı Çalışma Planı çerçevesinde ve08.04.2025 tarihli ve E-37364034-020-129784566 sayılı Makam oluru doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle "Kurumlar Arası Okullaşma Programı" kapsamında "Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi" hayata geçirilmiştir. Proje; ortaöğretim çağındaki (14-17 yaş) öğrencilerin eğitime devam durumlarının izlenmesini, devamsızlık ve okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespit edilerek yeniden eğitime kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında ortaöğretim çağındaki öğrencilere yönelik, veri odaklı analiz sistemleri kullanılarak tespit algoritmaları ile bir model oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hem temel eğitim hem de ortaöğretim kademesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin e-Okul Sisteminde, ortaöğretim kademesi için; Ortaöğretim Öğrenci İşlemleri / Öğrenci Dosya Bilgileri, temel eğitim kademesi için; İlkokul / Ortaokul Öğrenci İşlemleri / Öğrenci Dosya Bilgileri menüsü altında bulunan tüm sayfalardaki verilerin doğru şekilde 31.05.2025 tarihine kadar güncellenmesi gerekmektedir."

Ahmet KANDEMİR