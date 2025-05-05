Emeklilere Faizli Tuzak: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit gelirli ve emekli 19 vatandaşı tuzağa düşüren organize dolandırıcılık şebekesini çökertti. Şüphelilerin, mağdurları bir derneğe üye yaparak, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı gerçekleştirmiş gibi gösterip senet imzalattıkları tespit edildi.

Faizli Borçlandırma ve İcra Yoluyla Maaş Kesintisi

Yapılan çalışmalar sonucunda, senetler üzerinden yüksek faizli borçlandırma yapıldığı ve icra yolu ile emeklilerin maaşlarının bir kısmına el konulduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda 9 şüpheliye yönelik 7 ikamet, 3 iş yeri ve 1 dernek binasına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bini Aşkın Senet Ele Geçirildi

Operasyonda 2 bin 38 adet senet, 1 adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda resmi evrak ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.