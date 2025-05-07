MEB, proje okullarına yapılan atamaların hangi mevzuat gerekçesiyle yapıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bila tarih ve131447189 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"İliniz eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak/yönetici olarak görevlendirilmek üzere elektronik ortamda başvuruda bulunan ve ataması gerçekleşmeyenlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularına ilişkin yazılarınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 18.10.2024 tarihli ve 32696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun "Özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ve öğretmen atama" başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayı ile özel program ve proje uygulayan okul ve kurum olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır" hükmüne yer verilmiştir.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmeye İlişkin Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilmiştir."

İşte o açıklama;

Ahmet KANDEMİR