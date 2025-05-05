Çöken toprak damın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

İlçeye bağlı Gülçimen köyünde Ataç ailesine ait evin toprak damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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