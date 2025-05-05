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İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı

İstanbul'da yaşam maliyeti Nisan 2025'te yüzde 51,74 arttı. Böylece dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 90.032 TL oldu.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 22:25, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 22:20
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İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık yayımladığı İstanbul'da Yaşam Maliyeti, Nisan 2025 verisi açıklandı. Bu rapor, İstanbul'da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 oranında arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, aylık bazda maliyetin yüzde 2,91 arttığı dikkat çekiyor.İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 90.032 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, şehirdeki yaşam koşullarının ne denli zorlaştığını gözler önüne seriyor.TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi, nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış gösterirken, İTO verilerine göre de İstanbul'da enflasyon nisan ayında yüzde 3,21 oranında artmıştı. Bu veriler, İstanbul'daki ekonomik baskıyı daha da belirgin hale getiriyor.

Nasıl Hesaplanıyor?

İstanbul'da yaşam maliyeti, gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplanıyor. Bu araştırma, 1.600 hane ile yapılan kapsamlı veri toplama süreciyle gerçekleştiriliyor ve gerçek yaşam koşullarını yansıtmak için titizlikle hazırlanıyor.

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