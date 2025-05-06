İki kadını hayattan koparan otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. (21) kontrolündeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas'a (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekiplerince otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kadın ise son yolculuklarına uğurlanmak üzere Kırşehir'e gönderildi.