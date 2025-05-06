6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na iştirak edecek.
(TBMM/13.30/Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.45)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Manisa/13.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Almanya'da Federal Meclis 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 2,5 ay sonra yeni başbakanı seçecek.
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçlarında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
(Atina/21.45)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor'u konuk edecek.
(Kocaeli/19.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya'nın Inter takımı, İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
(Milano/22.00)