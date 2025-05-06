İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!

Sıfır araçlara son bir ayda art arda gelen üç zam, fiyatları artırdı. Piyasada 1 milyon 200 bin liranın altında araç kalmadı. Bayram ve yaz dönemi öncesi araç sahibi olmak isteyenler, bir yaşını geçmemiş ve 30 bin kilometreyi aşmamış araçlara yöneldi. Sektör temsilcileri, "Sıfıra yakın, SUV ve otomatik araçlara ilgi var" derken, servis ücretleri konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Sıfır Otomobil Fiyatlarındaki Artış

Sıfır otomobil fiyatlarına son bir ayda üçüncü defa zam geldi. Son fiyat artışı ise geçen hafta yapıldı. 16 araba markası fiyatlarına ortalama yüzde 2 ile 6 arasında zam yaptı. Zamlar modellere göre farklılık göstermekle beraber 330 modelde yüzde 10'lara varan artışlar kaydedildi. Bazı modellerde fiyat artış oranı yüzde 13'leri buldu. Halihazırda piyasadaki en düşük aracın fiyatı 1,2 milyon liraya çıktı. Yaşanan bu durum yalnızca döviz kurundaki yükselişten kaynaklanmadı. Yapılan her zam, ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan araçların bir üst dilime yükselmesine ve fiyatlarında dişe dokunur değişikliğe neden oldu.

İkinci El Araçlara Artan İlgi

İstanbul'da galericilik yapan Gökhan Ardeşen, "Sıfır araçlara gelen zamlarla birlikte ikinci el piyasasında özellikle bir yaşındaki araçlar büyük ilgi görmeye başladı. İnsanlar sıfır araç fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini görünce, aynı donanıma sahip ancak 10-20 bin kilometredeki araçları tercih ediyor. Üstelik bu araçlar hemen teslim edilebiliyor. Sıfır araçlarda bekleme süresi ve ek masraflar var." dedi.

SUV ve Otomatik Araçların Tercih Edilmesi

Ahmet Yurtlu, "Özellikle mart ve nisan aylarında ikinci el piyasasında bir durgunluk vardı. Ancak kur artışı ve ÖTV matrahlarındaki değişimle birlikte sıfır araçlara gelen son zamlar bizi yeniden hareketlendirdi. Şu an elimizdeki az kilometreli araçlar bir anda sorulmaya başlandı. Müşteriler genelde 'Bu araçta sıfıra en yakın ne var' diyerek geliyor." şeklinde konuştu.

Servis ve Sigorta Maliyetleri

İkinci el araç piyasasında fiyat avantajı sağlansa da servis, bakım ve sigorta giderleri de ekstra maliyet oluşturuyor. Yetkili servislerde periyodik bakımlar (20 bin - 50 bin km arası) 15 bin - 40 bin lira arasında değişiyor. Yine sigorta fiyatlarında da artışlar yaşandığı görülüyor. Bugün binek bir otomobilin trafik poliçesi 10 bin - 30 bin lira arasında değişiyor.