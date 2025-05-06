Arkadaşı ile güreşen çocuk kalp krizinden öldü
Batman'da arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 07:36, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 09:41
Olay, Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AİLE TALİHSİZ ÖLÜMLE YIKILDI
Güneri'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.