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Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!

LPG litre fiyatında 1,20 TL indirim! Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yok. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarına göz atın.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 08:12, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 09:33
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yine değişiklik yaşandı. Otogaz (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirim yapılırken, benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik sabit seyir sürüyor. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişim

Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor. Özellikle ÖTV artışları sonrası sık sık zam gelen akaryakıt ürünlerinde bu kez sürücülere sevindirici bir gelişme yaşandı.

LPG'ye Ne Kadar İndirim Geldi?

Otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 6 Mayıs 2025 itibarıyla herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Ancak mevcut fiyatlar iller arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • İstanbul Avrupa Yakası
    • Benzin: 45,20 TL
    • Motorin: 45,41 TL
    • LPG: 26,19 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası
    • Benzin: 45,05 TL
    • Motorin: 45,29 TL
    • LPG: 25,59 TL
  • Ankara
    • Benzin: 45,81 TL
    • Motorin: 46,22 TL
    • LPG: 26,09 TL
  • İzmir
    • Benzin: 46,17 TL
    • Motorin: 46,56 TL
    • LPG: 26,04 TL

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