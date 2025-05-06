Tekneyi karadan yürüttüler, görenler dönüp bir daha baktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tekne, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındı. Teknenin adeta karadan yürüyor gibi göründüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 08:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 09:16
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir teknenin, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındığı anlar vatandaşların ilgisini çekti.
ANBEAN KAYDETTİLER
Teknenin taşındığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Teknenin taşınması, İstanbul'un fethindeki gibi karadan yürütülüyor yorumlarına yol açtı.