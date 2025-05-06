Hırdavatçıya silahlı saldırı! Sabaha karşı geldiler
İstanbul Sultanbeyli'de bir hırdavat dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı, polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 09:02, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 09:03
Sultanbeyli'de bir hırdavat dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
10 BOŞ KOVAN BULUNDU
Yapılan incelemede iş yerinin birçok noktasına kurşun isabet ettiği tespit edilirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.