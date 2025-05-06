Nihat Zeybekci: Faizler Düşmezse Yatırım Yapmam

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, faizlerin yüksek olduğu dönemde yatırım yapılmasının doğru olmadığını belirterek, faizler yüzde 30'un altına düşerse üretime yatırım yapılacağını söyledi.

Faizler Yüksekken Yatırım Mantıklı mı?

Zeybekci, Türkiye'nin ekonomik durumu ve faiz oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yatırım yapmanın mantıklı olmadığını ifade ederek, "Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. Faizler yüzde 30'un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır" dedi.

Yaşam Maliyeti ve Vatandaşın Durumu

Yaşam maliyetine gelirsek, vatandaşlar çok mağdur ve 'onun için sokağa çok rahat çıkıyor' diyorlar sizin görüşleriniz nedir?"Vatandaş çok haklı." Ama çözüm para dağıtarak değil. Emekli maaşı minimum 15 bin TL. Bunu 55 bin yaptığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Alacağı ürünü çoğaltmadığınız sürece vatandaşa hiçbir refah katkısı olmaz. En fazla üç ay içerisinde verdiğiniz para enflasyon olarak geri döner. Üretim ile arzı artırmadığınız sürece, TL olarak yaptığınız tüm desteklerin spekülasyona gitme riski vardır. Kura gitme riski vardır. Talep de patlama riski vardır. Altına gitme riski vardır.

Kayıt Dışı Ekonominin Sorunları

"Sermayeyi vergilendirirsen insan malının hırsızı haline gelir"Türkiye'de yüzde 30-35 arasında kayıt dışı olduğu söyleniyor ama bence kayıt dışı yüzde 50'nin üzerindedir. Yani bu kayıt dışılığında bir kesim var ki onların refahına hiçbir şekilde dokunmuyor, bu kayıt dışının da gücüdür. Türkiye'de ekonomi ile ilgili çalkantıların olduğu bankacılık, faiz, finansta sıkıntıların olduğu dönemde kayıt dışı devreye girer. Enflasyon muhasebesini uygulamadığınız zaman şöyle olur: tekstilciden örnek vereyim. Yılbaşında 100 ton ipliği vardır. 100 ton iplik 2 milyon yapıyordur. Yılsonunda 100 ton iplik 3 milyon yapar. Defter kayıtlarına göre dersiniz ki; 'sen bir milyon kar ettin gel bunun vergisini ver.' Şu demek; 100 ton ipliğin 20 tonunu ver bana. Bu sermayenin vergilendirmesi olduğun için de insanlar kendi malının hırsızı haline gelir.

Ekonomik Dönüşüm Beklentileri

Ekonomide nasıl bir dönüşüm öngörüyorsunuz?Onun çalışmalarını yapmıştık biz, TÜSİAD'la ve başka yerlerle. Reform paketi olarak da sistemin rahatlaması üretim seferberliğinin başlaması, faizlerin düşmesi. Şimdi faiz yüksekken ben iş insanıyım. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, işletme sermayesine ihtiyacımın olmadığını ve kendi paramın bulunduğunu varsayalım. Ben o parayla yatırım yapmam. Ben o parayla üretim yapmam. Basiretli bir tüccar tanımım kanunda da var: 'basiretli bir tüccar olarak davranmam lazım ki diye başlar.' Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. (faizde param yok bu arada) Bir genelleme yapıyorum. Faizler yüzde 30'un altına gelirse o zaman insanlar parasını, 'ya boş ver faizi der' üretime yatırır. Yeni yatırımlar yapar. Ticaret canlanmaya başlar. Ticaret canlanmaya başladığında her talep kendi arzını yaratır."