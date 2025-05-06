Bitlis'te 3.7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki aramalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aldıkları bilgi üzerine Tatvan ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.