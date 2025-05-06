Dolar 38,60 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,60 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 17:12, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,5820
|38,5830
|38,6040
|38,6050
|Avro
|43,8240
|43,8250
|43,8550
|43,8560
|Sterlin
|51,3900
|51,4200
|51,7100
|51,7300
|İsviçre frangı
|46,8900
|46,9000
|46,8800
|46,8900
|ANKARA
|ABD doları
|38,5520
|38,6320
|38,5740
|38,6540
|Avro
|43,7840
|43,8640
|43,8150
|43,8950
|Sterlin
|51,3300
|51,5400
|51,6500
|51,8600