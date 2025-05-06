Dolar 38,60 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,5820 38,5830 38,6040 38,6050 Avro 43,8240 43,8250 43,8550 43,8560 Sterlin 51,3900 51,4200 51,7100 51,7300 İsviçre frangı 46,8900 46,9000 46,8800 46,8900 ANKARA ABD doları 38,5520 38,6320 38,5740 38,6540 Avro 43,7840 43,8640 43,8150 43,8950 Sterlin 51,3300 51,5400 51,6500 51,8600