Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Olaya ilişkin 7 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem başlatıldı.

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