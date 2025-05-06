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Milli Eğitim Akademisi Hayata Geçiyor İşte Detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında devrim yapıyor. KPSS kaldırılıyor, akademik eğitim başlıyor!

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 11:03, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 11:46
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında yeni bir sistemi hayata geçiriyor. KPSS şartı kaldırılırken, sözlü mülakat uygulamasına da son veriliyor. Kurulacak Milli Eğitim Akademilerinde, öğretmen adayları beceri odaklı uygulamalı eğitimden geçecek. Yeni uygulamanın detaylarını ilk kez Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural anlattı.1 Eylül itibarıyla öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Akademisi ile 10 bin öğretmen adayının istihdamı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Akademiye ilişkin ayrıntıları Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural anlattı.

Öğretmenler, Aday Öğretmenleri Yetiştirecek

"Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını, kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız. Uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."

Adaylara Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Uygulanacak

Öğretmen adayları için bundan böyle KPSS şartı aranmayacak. Sayısal ve sözel soruların olduğu akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacak. Akademi Giriş Sınavı'nda adaylara 80 soru sorulacak, 110 dakika süre tanınacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ise 50 soru için 90 dakika süre verilecek. Adayların sınav ortalamasına göre başarı sırası belirlenecek.Vural sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

  • "80 soru AGS 50 soru da ÖABT testinden iki ayrı testin yüzde 50 ayrı ortalaması alınarak 17 alan bu şekilde seçilecek."
  • "Başta İngilizce, Fransızca olmak üzere 10 yabancı dil alanımız ise hem YDS'ye hem AGS'ye girecek."
  • "Sözel ve sayısal yetenek yüzde 18.75'lik bir ağırlığa sahip olacak, eğitimin temel kavramları ve kuramları dediğimiz yüzde 30 mevzuat, yüzde 10 coğrafya, yüzde 10 tarih, yüzde12,5 şeklinde bir ağırlığı olacak."

Öğretmen Adayları Azami 14 Ay Eğitim Alacak

Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olacak. Teorik derslerin yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat akademi binası kurulacak başlıca iller arasında...Vural, ilave eğitim merkezlerinin açılışının yapılacağını belirterek, "Biz amaca uygunluk noktasında bir değerlendirme yapacağız hangi alanda orada eğitim planlıyor isek buna dair en uygun şartlar hangi il sunuyor ise o ilin değerlendirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

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