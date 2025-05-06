Bayburt mayısta karla mücadele ediyor

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayburt mayısta karla mücadele ediyor

Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayında bile kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba harcıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 11:41, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 11:40
Yazdır
Bayburt mayısta karla mücadele ediyor

Bayburt'ta kış aylarında sorumluluk bölgelerindeki yolların açık kalabilmesi için mesai yapan ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu ve Dumlu köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kavlatan köyü yolunda kar kalınlığının iş makinelerinin yüksekliğini aşması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Zorlu doğa koşullarında göçerlerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta 15 Nisan'dan bu yana çalışma yapan ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebilmelerine rağmen çalışmalarını bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

Dozer, kepçe ve greyderlerle sahada yer alan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere ve hastalara ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekiplerine de destek sağlıyor.

"Ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı"

Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ümit Eraslan, bu yıl karla mücadele yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Kasım ayında yağan karla birlikte, Vali Mustafa Eldivan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in koordinesinde çalışmalara başladıklarını belirten Eraslan, "İlçemize 20 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı. Onu açmak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde onu da ulaşıma açmayı planlıyoruz." dedi.

Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol'un Bayburt sınırlarından geçen bölümünde ulaşımı sağladıklarını dile getiren Eraslan, "Bulunmuş olduğumuz mevki Derebaşı virajlarının da bulunduğu Soğanlı Dağları'nın zirvesi. Buradan Uzungöl'e de ulaşım sağlanıyor. Dolayısıyla burası, turizmi için de önem arz etmekte. Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz ve bir haftalık sürede bu dağlarda kapalı yolumuz kalmayacaktır." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Ercan Kayaoğlu ise kasım ayından bu yana canla başla mücadele ettiklerini vurguladı.

Çalışmalarını 3 bin rakımlı Kavlatan köyünde sürdürdüklerini dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok fazla kar yağdı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreyi buldu. Yaklaşık bir hafta daha burada karla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bütün yollarımızı bir haftada açmış olacağız. Çalıştığımız yer riskli bir bölge. Bu bölgede güvenlik tedbirlerimizi alarak yol çalışmasını devam ettirmekteyiz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber