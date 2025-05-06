LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak motorin grubunda 1,29 liralık indirim bekleniyor; yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

LPG fiyatına 1 lira 2 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından bir indirim de motorine bekleniyor...

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