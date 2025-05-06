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GSB yurtlarından 10 milyon öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Komşum Gönüllülük Hareketi" kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrenciler, tüketilmeyen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem israfı önlüyor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 12:01, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:01
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GSB yurtlarından 10 milyon öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2018-19 öğretim yılından itibaren uygulanan projeyle yurtlarda tüketilmeyen yemekler, hijyen koşulları gözetilerek paketleniyor ve mobil uygulama üzerinden talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine gönüllü öğrenciler aracılığıyla ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7 yıldır uygulanan projeyle 10 milyon 178 bin porsiyon yemeğin gönüllü gençler aracılığıyla kişilere ulaştırıldığını belirterek "Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor. Böylelikle sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin 2019 yılından bugüne yaygınlaşarak devam ettiğini aktaran Bakan Bak, "Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor. Türkiye genelinde 'Komşum Gönüllülük Hareketi' ile 10 milyon 178 bin 240 porsiyon yemek, gönüllü gençler aracılığıyla talepte bulunan kişilere ulaştırıldı. Bu projeyle hem toplumdaki gönüllülük kültürü güçleniyor hem de yurtlarımızın sadece bir barınma yerinden ibaret olmadığını, topluma katkı sağlama misyonunu da somut bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Bakanlık olarak gençlerimizin toplumla bağ kurmasına teşvikte bunuyor, sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Projeye katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projeye 25 bin gönüllü genç katıldı

Türkiye genelinde 499 yurtta hayata geçirilen projeye 24 bin 670 öğrenci gönüllü olarak katılırken 3 bin 720 vatandaş bu hizmetten faydalandı.

Projenin yürütüldüğü günden bugüne kadar sistem üzerinden 10 milyon 178 bin 240 porsiyon yemek, gönüllüler aracılığıyla israf olmaktan kurtarılıp yemek talebinde bulunan kişilere ulaştırıldı.

"Komşum Gönüllülük Hareketi" öğrencilerin sadece gönüllü olarak yemek ulaştırmalarını değil, aynı zamanda sürecin yürütme ve yönetim aşamalarında aktif rol almalarını da hedefliyor. Böylece gençlerin sosyal sorumluluk bilinci artarken, topluma fayda sağlayacak uygulamalarda doğrudan yer almaları sağlanıyor.

Genç gönüllüler, "Komşum" mobil uygulaması üzerinden yürütülen proje kapsamında yemekleri elektrikli motosiklet, bisiklet ya da yaya olarak ihtiyaç sahiplerine götürüyor.

Proje gönüllüler, komşular ve gönüllü sorumluları tarafından kullanılan "komsum.gsb.gov.tr" web sitesi üzerinden ve şu an sadece gönüllüler tarafından kullanılan KOMŞUM mobil uygulaması üzerinden yürütülüyor. Projenin yazılımının geliştirilerek özel sektörde de faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

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