Bir bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı

SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bir bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı

Kütahya'da 34 haftalık doğan bebeğin boynundan ameliyatla 445 gram tümör çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 12:20, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:21
Yazdır
Bir bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı

Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu.

Acil operasyona alınan Fatma Kara'nın sezaryenle doğan bebeğinin boynunda tümör tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan bebek, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, doktorlar Serkan Telli, Merve Yaman, Süleyman Camgöz, Hüsam İbrahimoğlu, Turan Canmurat İzgi, Cemal Aksoy, Kübra İnan, Musa Turgut ve Ali Kaynak'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edilerek, boynundaki 445 gram tümörden kurtuldu.

"Tıp literatürüne geçecek bir operasyon"

Prof. Dr. Aydın, Kütahya Şehir Hastanesinde acil koşullarda bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bebeğin normal şartlarda yaşama şansının bulunmadığını belirten Aydın, "Acil olarak getirilen 34 haftalık bebek, sezaryen ameliyatına alındı. Bir hafta sonra, 3 kilo 700 gram doğan bebeğin boyun kısmında tümör tespit ettik. Çocuk ilk doğduğunda hava yolları tıkalıydı. Bebek kordonu yeterli uzunluğa sahip olduğu için yaklaşık 12 dakikada bebeğin hava yolunun güvenliği sağlandı." dedi.

Aydın, bebeği, anneyle ilişkisi kesildikten sonra yoğun bakıma aldıklarını kaydetti.

Tümörün çıkarılması için bir hafta sonra bebeği ameliyat ettiklerini anlatan Aydın, "Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonla bebeğin boyun kısmından 445 gram tümör çıkardık. Boynundaki kitleyi çıkardıktan sonra bebek daha rahat nefes almaya başladı. Bu durum bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Tıp literatürüne geçecek bir operasyonu ekibimizle yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İsmi "Mehmet Eymen" konulan bebeğin annesi Fatma Kara da çok zor bir süreç geçirdiklerini, tümörün alınmasından sonra büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber