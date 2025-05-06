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Sarıyer'de çöken yoldaki dev çukur kapatıldı

İstanbul Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Çökme nedeniyle oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı. Trafik yoğunluğuna neden olan çökme sebebiyle tıkanan borularda çalışma yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 12:28, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:29
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Sarıyer'de çöken yoldaki dev çukur kapatıldı

Maslak'ta 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, uyarı levhaları yerleştirilerek trafiğe kapatılan yol nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan gidiyor.

Çökme meydana gelen yolda oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı.

Ayrıca çökme sebebiyle tıkanan borular için İSKİ ekipleri, çukur kazarak çalışma yaptı.

Ne olmuştu?

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp, bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

[Fotoğraf: AA]

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

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