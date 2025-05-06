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Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 18:00, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 18:35
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Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi ve uygulama esaslarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu Yıl İlk Kez Devreye Alınacak Uygulama

Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

Başvuru Şartları ve Süreç

Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül'den itibaren en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplamda en az dört yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

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