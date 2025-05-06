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Özgür Özel'e saldıran S.T. tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 13:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 15:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.T, adliyeye sevk edildi.

Aavcılık sorguluması tamamlanan S.T, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında, "Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talep edildi.

Soruşturma

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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