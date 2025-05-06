Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı!

Havhavhav şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Kandıra Cezaevi'ne gönderilen sanatçının, 5 ila 10 yıl arasında hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ve sahne adıyla Lvbel C5 olarak tanınan ünlü rapçi, şarkılarında uyuşturucu kullanımına özendirme suçlamasıyla gözaltına alındı. Bodur, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Gebze Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne sevk edildi.

İfade Süreci ve Yargılama

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde şarkılarında yer alan ifadeler nedeniyle ifade vermek üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan rapçi, burada yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

5 ila 10 Yıl Arasında Hapis Cezasıyla Yargılanabilir

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre, Lvbel C5'in savcılık ve hakimlik süreci sonrası "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Süleyman Burak Bodur'un, bu suçlama kapsamında 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabileceği ifade ediliyor.

'Havhavhav' Şarkısıyla Gündem Olmuştu

Sanatçının büyük çıkış yakalayan "Havhavhav" adlı parçası, yalnızca üç ay içinde YouTube'da 65 milyona yakın izlenme sayısına ulaşarak dikkat çekmişti.Lvbel C5 ayrıca 2024 yılında Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen sanatçılar arasında yer almıştı.