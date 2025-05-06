Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hile içeren gıda ürünleri listesini güncelledi. Son incelemelerle birlikte, tespit edilen sağlığa zararlı ürün sayısı 222'ye, taklit ve hileli ürün sayısı bin 418'e yükseldi. 2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 222 ürün belirlendi. Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 418'e yükseldi. Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi.

Taklit ve Hileli Ürünlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Listeye yeni eklenen markalarda; zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırılması, peynirde yağ oranının düşük olması, balda hile gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde birden fazla firmanın süzme çiçek balında hile yaptığı belirlendi.

Listeye 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.