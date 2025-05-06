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TL'nin reel değeri nisanda geriledi

TL'nin reel değeri Ekim 2024'ten beri en düşük seviyede. Nisan ayında Türk Lirası'nın reel değeri, hem tüketici hem de üretici fiyat endeksine göre geriledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 15:03, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 15:04
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TL'nin reel değeri nisanda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 seviyesine düştü. Yi-ÜFE bazlı REK ise 2,34 puanlık düşüşle 93,22'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE bazlı REK endeksi bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12'ye geriledi. Böylece Türk Lirası'nın tüketici fiyatları dikkate alındığında uluslararası alandaki reel değeri Ekim 2024'ten beri en düşük seviyeye inmiş oldu.

Üretici fiyatları baz alındığında ise tablo benzer. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK, Nisan'da 2,34 puan düşerek 93,22 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıklamasında, REK endekslerindeki gerilemenin temel sebebinin, enflasyondaki artışa rağmen nominal döviz kurundaki değer kazancının daha yüksek olması olduğu vurgulandı. Nisan ayında ABD doları, bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,84 oranında değer kazanırken, eurodaki artış yüzde 6,96 olarak kaydedildi. Aynı dönemde TÜFE yüzde 3,00, Yi-ÜFE ise yüzde 2,76 oranında yükseldi.

Reel Efektif Döviz Kuru nedir?

Reel Efektif Döviz Kuru, Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkelerle olan fiyat düzeyi farklılıklarını hesaba katarak Türk Lirası'nın uluslararası rekabet gücünü ölçen bir göstergedir. Endeksin düşmesi, Türk Lirası'nın reel anlamda değer kaybettiğine işaret ederken, bu durum ihracat açısından avantaj sağlasa da, ithalat maliyetlerini ve enflasyon baskılarını artırıcı bir etkiye sahip olabilir.

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