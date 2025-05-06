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Kocaeli'de hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alınan kadın konuştu

5'inci evre meme kanseri olduğu söylenip 2 göğsü de alınan kadın, mahkemenin kararına tepki göstererek "Yani, 'Haklısın, al sen şu parayı sus' denildi. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 20:56, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 20:56
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Kocaeli'deki bir özel hastanede ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı'nın (52), 8 sene önce hastaneye ve doktorlara açtığı davada yeniden yapılan yargılamada mahkeme, bir önceki karar olan 25 bin TL maddi, 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kışlalı, "Bir arpa yol gidemedim diye düşünüyorum." dedi. "Yani, 'Haklısın, al sen şu parayı, sus' denildi." Şu anda yeniden sağlığıma kavuşmak için bir operasyon geçirsem 225 bin TL ile ameliyat olamıyorum.

Yanlış Teşhis ve Ameliyat Süreci

Göğsünde kitle hissedip Ekim 2017'de Kocaeli'de özel hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı'ya Genel Cerrahi bölümünde çeşitli test ve tetkikler yapıldı. Testlerin ardından doktor, Kışlalı'ya iddiaya göre, 5'inci evre meme kanseri olduğunu, kanserin kötü boyutta olduğunu belirterek, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip toplam 20 saat ameliyatta kalan Çiğdem Kışlalı'nın bu operasyonlarda 2 göğsü de alındı. Kışlalı, ameliyattan bir süre sonra kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenerek, patoloji sonucuna ulaştı. Aynı hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Çiğdem Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede kanser hücresine rastlanmadığını öğrendi.

Dava ve Mahkeme Süreci

Ameliyat ve tedavi sürecinde hastaneye 50 bin TL'nin üzerinde ücret ödeyen Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktorlar M.T.İ. ve T.C. ile özel hastane hakkında dava açıldı.

  • Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'ndeki dava, yaklaşık 6 sene sonra 28 Kasım 2023'te sonuçlandı.
  • Mahkeme, davalının 25 bin TL maddi, 200 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
  • Karara hem Çiğdem Kışlalı hem de sanıklar avukatları aracılığıyla itiraz etti.
  • Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi, uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti kurulması gerektiğini belirterek Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nin kararını kaldırdı.

Adalet Arayışı: Çiğdem Kışlalı'nın Açıklamaları

Duruşma sonrası adliye önünde karara ilişkin konuşan Çiğdem Kışlalı, "Bir arpa yol gidemedim diye düşünüyorum." dedi. "Çünkü elimde hakim beyin vermiş olduğu bir karar var." Şu anda yeniden sağlığıma kavuşmak için bir operasyon geçirsem 225 bin TL ile ameliyat olamıyorum. Maddi-manevi psikolojim yerlerde. Yani demek ki adalet bu, yapılacak hiçbir şey yok.Süreci de anlatan Çiğdem Kışlalı, "Mememde küçük bir kitle vardı." dedi. O kitle için doktora gittiğimde apar topar, 'Hemen bu kitleyi almanız lazım.' Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Tabii ki biz doktorlar ne derse onu yapıyoruz.Hastanenin ve doktorların kendisini sakat bıraktığını söyleyen Kışlalı, "8 seneden beri şu lazım gönderiyoruz." dedi. Bilirkişi raporu gönderiyoruz, Adli Tıp Raporu gönderiyoruz. Adalet nerede? Ben daha hala gelip gidiyorum.

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