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Osimhen'den merak edilen soruya yanıt

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Osimhen, "Ben ve ailem burada olmaktan mutluyuz. Özellikle 1,5 yaşındaki kızım Galatasaray marşları söylüyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 16:14, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 16:38
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Ülker'in Çizi ürünü için çekilen reklam filminde rol alan sarı-kırmızılı futbolcu, reklamla ilgili düzenlenen etkinliğe katıldı. Organizasyonda Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı ile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici (CMO) Mustafa Kabakçı ile "Çizimen" karakterini canlandıran oyuncu Ömer Başdoğan da yer aldı.

Victor Osimhen: Galatasaray'da Olmaktan Büyük Keyif Alıyorum

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı formayla 37 resmi maçta 33 gol atarak kariyer rekorunu kıran ve Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olma iddiasını sürdüren Osimhen, "Galatasaray'a gelmeden önce birilerinin gol rekorunu kırma amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırma amacındaydım. Takımıma, hocama, başkanıma ve yönetime bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim." dedi.

Yıldız santrfor, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarını dile getirerek, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı. Şu anda ona odaklandık. Bu maçlarda her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı." ifadelerini kullandı.

Reklam Filmi Heyecanı ve İlk Deneyim

Victor Osimhen, ilk kez kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle ilgili, "Ülker'e, bana inanıp bu projede yer verdiği için çok teşekkür ederim. Teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Tabii ki futbol oynuyorum ama reklamda oynamak farklı hissettirdi. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kızım da reklamı izleyince çok beğendi. Reklam filmi düşüncesi ilk geldiğinde gergin hissettim. Çünkü ilk kez böyle bir reklamda rol aldım. Buna rağmen çok heyecanlı geçti. Çekim ekibi bana çok büyük destek verdi ve kendimi iyi hissetmemi sağladı." şeklinde görüş belirtti.

Kölükfakı: "İnşallah Osimhen Türkiye'de Kalır"

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, Victor Osimhen'in Türkiye'de kalmasını çok istediklerini dile getirdi. Kölükfakı, Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldızın çok önemli bir futbolcu olduğuna değinerek, "Türk sporu adına Osimhen'in Türkiye'de kalmasını çok isteriz. Ancak buna kendisi karar verecektir. İnşallah Türkiye'de kalır." diye konuştu.

Firma olarak Türk sporuna büyük destek verdiklerinin altını çizen Kölükfakı, "Sadece futbola destek vermiyoruz. Sporun en büyük destekçilerinden bir tanesiyiz. Futbolda dört büyük takımın ve milli takımın destekçisiyiz. Basketbola önemli desteklerimiz var. Son olarak milli paralimpik takımımızın ana sponsoru olduk. Onları Paris'te yalnız bırakmadık. Çok güzel başarılara imza attılar. Bunda tuzumuzun olması bizi mutlu etti. Sadece futbol değil, tüm branşların destekçisiyiz. Sporun birleştirici, kapsayıcı ve kucaklayıcı yönünü kullanarak insanları mutlu etmeyi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Kölükfakı, uzun zamandır sporla iç içe olduklarını vurgulayarak, "Ülker'in spor mirası dolu dolu bir yolculuğu içeriyor. Bu yolda ilerlerken sporun sadece kazanmak değil, paylaşma, dayanışma, takım oyunu ve ilham veren hikayeler üzerine kurulu olduğuna inandık." diye konuştu.Mustafa Kabakçı ise "Çizimen" karakteriyle Osimhen'i bir araya getirmeleri konusunda, "Çizimen isimli süper kahraman karakteri çok sevilince biz de onu futbolun çok sevilen bir ismiyle buluşturmayı düşündük. Pazarlama iletişimimizde spor her zaman önemli bir yer tuttu. Geçmişte sporcularımızla çektiğimiz reklam filmleri hala hafızalarda. Bugün de Osimhen ve Çizimen'in yer aldığı reklam filmimizin de geçmiş yıllarda yayınladığımız reklamlarımız kadar ilgi görmesi bizlere mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Başdoğan: "Osimhen Beni Çok Şaşırttı ve Duygulandırdı"

"Çizimen" karakterini canlandıran Ömer Başdoğan, Victor Osimhen'in karakteriyle kendisini şaşırttığını söyledi. Başrolü oynadığı bir dizide futbol kulübü başkanı olarak "Kara Kenan" rolünü oynayan Başdoğan, "Kara Kenan'daki kulüp başkanı Osimhen gibi bir santrforu olmasını çok isterdi. Ancak öyle bir başkan için Osimhen zor kişi." dedi.

Nijeryalı futbolcunun mütevazı bir kişiliği olduğuna değinen Başdoğan, "Osimhen çok büyük bir isim. Türkiye'de çok seviliyor. A'dan Z'ye herkes tarafından biliniyor. Bu şöhrette, profesyonelliğin zirvesindeki bir kişi için hiç EGO yok. Beni çok şaşırttı ve duygulandırdı. İnsanlar şöhreti yakalayınca şımarabiliyor. Osimhen benim için çok kıymetli. İnşallah bir şekilde iletişimimiz devam eder." diye konuştu. Osimhen ile reklam filmlerinin güzel olduğuna değinen Başdoğan, "Bundan dolayı çok mutluyum. Sokaktaki tepkiler çok güzel. Benim için çok heyecan verici bir olaydı. Osimhen büyük bir isim. Toplantılar yaptık. Kendisi tavrıyla bizi rahatlattı. Normalde bizim onu rahatlatmamız gerekirken o bizi rahatlattı. İnanılmaz iyi ve profesyonel birisi. Başarının altında mütevazılık ve iyiliğin olduğunu düşünüyorum. Osimhen'de de bunları gördüm." şeklinde görüş belirtti.

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