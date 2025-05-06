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Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "(BYD'nin Manisa'daki yatırımı) Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hedef 2026'da üretime geçilmesi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 16:23, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 16:39
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Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda düzenlenen Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katılan Kacır, temelini atacakları projenin Manisa'nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Küresel Ticaret Politikaları ve Türkiye'nin Geleceği

Bakan Kacır, salgın, çatışma ve krizler nedeniyle küresel düzenin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini ifade etti. Uluslararası liberal ticaret politikalarının adım adım terk edildiğini belirten Kacır, serbest ticaretin yerini korumacılık, gümrük duvarları, yerel üretim, dostlardan ve müttefiklerden tedarikin aldığını kaydetti. Özellikle teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın seyrettiğini dile getiren Kacır, böylesi bir ortamda Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İhracat Başarısı

Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra geniş kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en çok ülkeye ihraç edebilen ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanını üretim üssü haline getirecek adımları atmaya devam ettiklerini anlattı. Artık her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerdeki boş sanayi alanlarını, yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrimiçi platformda erişime açtıklarını belirten Kacır, yeni kurulan OSB'lerde hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı oluşturmak üzere ön tahsis uygulamasını yürüttüklerini söyledi.

OSB'lerde Lojman İmkanları

"Uygulamanın ilk 7 ayında OSB'lerde rekor sayıda yatırım yeri talebi oluştu. 167 OSB'mizde 13,2 milyon metrekare büyüklüğündeki 1173 parsel için 2 bin 386 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. 39 OSB'mizde 28 milyon metrekarelik alan için 980 sanayicimiz de ön tahsis için başvurusunda bulundu. Yeni uygulama kapsamında yatırımlarını süresinde tamamlayamamış sanayicilerimizin üretime geçebilmeleri için Bakanlık olarak 3 yıla kadar ilave süre tanıdık. 5 bine yakın sanayicimiz bu imkandan yararlandı." diye konuştu.

Manisa'nın Yatırım Çekim Merkezi Olması

Kacır, OSB'lerde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak, üretimin sürekliliğini güvence altına almak ve Türk sanayisinin rekabet gücünü kalıcı şekilde yükseltmek adına lojman adımını attıklarını kaydetti. OSB işçileri için modern lojman alanlarının oluşturulmasına imkan sağladıklarına işaret eden Kacır, şöyle devam etti:"Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ile ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti OSB'ye ait olacak modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek. OSB için geliştirdiğimiz bu yeni lojman modelinin ilk uygulamasını burada, ilklerin adresi Manisa'da hayata geçiriyoruz."

Elektrikli Araç Üretimi ve Gelecek Projeler

Kacır, elverişli coğrafi konumu, güçlü lojistik ağı, yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla Manisa'nın son yıllarda pek çok yerli ve yabancı yatırımın adresi olduğunu kaydederek, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'de kuracağı 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip üretim tesisi ve yeşil teknolojilere yönelik AR-GE merkezi yatırımı için Manisa'yı tercih ettiğini ifade etti.Doğrudan 5 bin kişiye, oluşturacağı değer zinciriyle 20 bin vatandaşa istihdam sağlayacak bu tarihi yatırım ve hayata geçecek diğer projelerle birlikte Manisa OSB bünyesindeki çalışan sayısının 5 yıl içinde 62 binden 90 bine çıkacağını öngördüklerini aktaran Kacır, "Artan sanayi istihdamının beraberinde doğuracağı konut ihtiyacını karşılamak üzere, çalışanlarımız için 3 bin 650 konutluk modern lojman projesinin temelini atıyoruz. Projeyi aşamalı olarak genişleterek, 15 bin çalışanımızın barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal donatılarıyla entegre, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini önceleyen örnek bir yerleşim alanı inşa edilecek." dedi.Kacır, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini ve Manisa'da inşa edilecek lojmanların tahsisinde ailelere öncelik verileceğini belirtti.OSB lojmanları projelerini üretim üssü diğer şehirlerde de devreye alacaklarını belirten Kacır, "İnsanımızı daha güvenli, huzurlu ve müreffeh yaşam alanlarıyla buluşturmaya yönelik bu muazzam atılıma, OSB'lerimizin çalışanları için kuracağı lojman konutlar da çok kıymetli katkı sunacak. Önümüzdeki süreçte sanayimiz için daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere yeni adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Tören ve BYD Yatırım Detayları

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile MOSB Başkanı Sait Cemal Türek birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından butona basılarak konutların temel atımı gerçekleştirildi.BYD'nin yatırımı hakkında konuşan Bakan Kacır, programın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kacır, Manisa'nın Türk sanayisinin öncü şehirlerinden biri olduğunu, 62 bin kişiye istihdam sağlamasıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkenin kalkınma yolculuğuna büyük katkı sunduğunu ifade ederek, bugün Manisa'da önemli bir ulusal projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.BYD için tahsis edilen arazide altyapı çalışmalarının sürdüğü anlatan Kacır, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi yatırım yeri tahsisi gerçekleşti. Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hedef 2026'da üretime geçilmesi. İnşallah BYD yatırımının etrafında gelişecek yeni yatırımlarla, hem otomotiv ve mobilite teknolojilerine yönelik, hem diğer katma değerli alanlara yönelik yatırımlarla Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin kalkınmasında öncü rolünü pekiştirerek devam ettirecek."Programın ardından törenin düzenlendiği lisedeki öğrencilerle bir araya gelen Kacır, öğrencilerle yemek yedi ve sohbet etti.

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