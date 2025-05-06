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16 Yaşındaki Lise Öğrencisinden Dürüstlük Dersi!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir öğrencinin girdiği bakkalda esnafı bulamayınca aldığı iki suyun parasını not bırakarak ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 17:01, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 17:18
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Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesinde öğrenim gören son sınıf öğrencisi Dila Çeliktopuz (16), okul çıkışında su almak için aynı mahallede bulunan bir bakkala girdi. Çeliktopuz, iki şişe su alıp ödeme yapmak için kasaya yöneldiğinde esnafı bulamayınca 20 lira ile kağıda "İki su aldım 20 lira bıraktım." yazılı not bırakarak ayrıldı.

Esnaf Suphi Erboğa (50), kasaya döndüğünde para ve notla karşılaştı. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen Erboğa, bir öğrencinin yaptığı alışveriş sonrası kendisini bulamayınca iki şişe suyun parasını, bir kağıda yazdığı notla bırakarak ayrıldığını fark etti.

Erboğa, AA muhabirine, sabah kahvaltı yapmak için iş yerinin arkasında bulunan odaya gittiğini, kasaya döndüğünde ise para ve notu görünce şaşırdığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde para ve notu bırakan kişinin zaman zaman iş yerinden alışveriş yapan öğrencilerden biri olduğunu fark ettiğini belirten Erboğa, "Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Toplumun Bu İyi Örneklere İhtiyacı Var

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de makamında ağırladığı Dila Çeliktopuz'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Öğrencileri akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmenin yanı sıra milli ve manevi duygular ile evrensel değerleri aşılamaya çalıştıklarını belirten Tüfekçi, şöyle konuştu: "Kızımız böylesine güzel bir davranış sergilemiş, ben de kendisini misafir etmek istedim. İyi örnekleri yaymak gerekiyor. Toplumun bu iyi örneklere ihtiyacı var. Bu güzel davranışların görünmesine, yayılmasına ihtiyacımız var. Biz bu durumdan çok mutlu olduk. Geleceğe hazırlayacağımız çocuklarımız bu bilinçle yetişsin istiyoruz. Çalmadan, yalan söylemeden, doğrularla, iyiliklerle büyüyen bir nesil olsun."

Dila Çeliktopuz da iş yerinde esnafı bulamayınca para ve kağıda yazdığı notu güvenlik kamerasına gösterdikten sonra ayrıldığını ifade etti. Normal bir davranış gösterdiğini belirten Çeliktopuz, "Bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum." dedi.

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