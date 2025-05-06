Hastaneye giderken hastanelik oluyorlar!

Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kumlu rampadan çıkarken düşen bir vatandaş, yola tepki göstermek amacıyla video çektiği sırada bir kadının da düşüşünü kaydetti. Tepkilere neden olan rampaya bir başka vatandaş, aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı.

İzzet Baysal Hastanesi'nde Tehlikeli Rampa Sorunu

Bolu'daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına araçlarını bırakan bazı vatandaşlar, resmi yolu kullanmak yerine kumlu bir rampayı tercih ederek kestirmeden ulaşmaya çalışıyor. 8 metre yüksekliğindeki toprak tepeden çıkmayı seçenler, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.Rampada düşen bir vatandaş, yola tepki göstermek amacıyla video çektiği sırada bir kadının da düşüşünü kaydetti. Bu olay, tepkilere neden oldu. Bir başka vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.