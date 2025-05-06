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Friedrich Merz, Almanya'nın yeni başbakanı oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 17:50, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 18:35
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Friedrich Merz, Almanya'nın yeni başbakanı oldu

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.

Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merz, böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'nın 10. Başbakanı oldu.

Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Federal Meclis'te başbakan seçilen Merz, Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Merz, mecliste yemin ettikten sonra kabinen yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı'na gidecek. Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini alacak. Daha sonra meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.

Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra dün koalisyon protokolü söz konusu partilerin lideri tarafından imzalanmıştı.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

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