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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 22:25, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 22:26
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İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı okulu vurdu.

Gazze hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Son saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

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