İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü

Gazze hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

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