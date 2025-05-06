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İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aralık 2024'te yapılan "bir belediye başkanına suikast düzenleneceğine" ilişkin ihbarın usulüne uygun değerlendirildiğini ve somut delillere dayanmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 22:10, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 23:16
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Emniyetin yazılı açıklamasında, bugün bir siyasi parti liderinin, bir belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialarıyla ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

İhbar Değerlendirme Süreci ve Sonuçları

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.
  • Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004'te kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020'de şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu anlaşılmış.
  • Özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede, adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Görüşülen belediye yetkililerinin, herhangi bir yasal müracaatları olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşme yapacağını bildirdiği aktarılan açıklamada, Söz konusu ihbar usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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