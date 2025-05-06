ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'ın, Yemen'in başkenti Sana'daki ilgili makamlar ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağını vurgulayan Busaidi, "Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır" dedi.

Busaidi, Umman'ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sunarak, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu kaydetti.